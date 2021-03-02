Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı o isim solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah. Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada da oldukça aktif. Genç oyuncu özellikle kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde girdiği kilo polemiği de bunlardan biri. Tüm bunların yanı sıra Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada ailesini de ihmal etmiyor ve paylaşımlar yapıyor.