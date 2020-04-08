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Survivor Parviz Abdullayev kimdir? Herkes sır gibi sakladığı karısını merak ediyor! İşte Perviz'in eşi

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Parviz Abdullayev olmuştu. Ancak Survivor son bölümde Mert Öcal, Ersin Korkut ve kendisinin bulunduğu potada elenerek sürpriz bir şekilde adaya veda etti. 34 yaşındaki Azerbaycan doğumlu Perviz Abdullayev ünlü bir kick-boksçu. Perviz, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. Evli ve 2 oğlu var. Yaşı çok küçük olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor. Sık sık çocuklarıyla fotoğraf paylaşsa da eşini sır gibi saklıyor.Elendiği andan bu yana da en çok merak edilen Perviz'in karısı kim sorusu oldu. İşte başta Survivor yarışmacısı Parviz Abdullayev olmak üzere ünlülerin eşleri.

08.04.2020 08:54 - Son Güncelleme: 08.04.2020 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





