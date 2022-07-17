Alkollü olan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı
Sibel Can dün akşam Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi. Konserde bir an ortalık karıştı. Halk konseri olmamasına ve izleyicilerin bilet almasına rağmen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan sahneye çıkmak istedi ve taşkınlık çıkardı. Alkollü olduğu bilinen CHP'li başkanın yaşattığı bu duurm nedeniyle Sibel Can da konsere ara verdi.
17.07.2022 08:24 - Son Güncelleme: 17.07.2022 08:24
Sibel Can, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'ın kendisine çiçek vermesini kabul etmedi.