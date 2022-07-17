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Haberler Magazin Alkollü olan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

Alkollü olan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

Sibel Can dün akşam Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi. Konserde bir an ortalık karıştı. Halk konseri olmamasına ve izleyicilerin bilet almasına rağmen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan sahneye çıkmak istedi ve taşkınlık çıkardı. Alkollü olduğu bilinen CHP'li başkanın yaşattığı bu duurm nedeniyle Sibel Can da konsere ara verdi.

17.07.2022 08:24 - Son Güncelleme: 17.07.2022 08:24
Alkollü olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

Balıkesir Edremit Altınoluk'ta dün gerçekleşen Sibel Can konserinde, olay çıktı.

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Alkollü olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

Sibel Can, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'ın kendisine çiçek vermesini kabul etmedi.

Alkollü olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

Bunun üzerine Arslan, taşkınlık çıkardı ve sahneye çıkmak istedi. Bu sırada özel güvenlik görevlileri ve jandarma Belediye Başkanı'nı engelledi.

Alkollü olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı

CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın olay esnasında alkollü olduğu belirtildi.

Alkollü olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde sahneye çıkmak istedi ortalık karıştı
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