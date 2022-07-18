Cinsellik itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin özel hayatıyla ilgili o gerçek dumura uğrattı! Sır gibi sakladığı oğlunun babası bakın kim çıktı!
Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel ilişki üzerine gelen ilginç soru ve itirafları yayınlayıp paylaşan ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı oğlu görenleri şoka uğrattı. Ezmeci'nin daha önce evlenip boşandığını bilmeyenler dumura uğradı. Meğer eski eşi Dalmaz Center'ın sahibi Mehmet Dalmaz'ın oğlu Tutku Dalmaz'mış. İnstagram hesabından oğlu Tuğra Dalmaz'ı paylaşan ünlü psikolog duygusal bir not ekleyerek takipçilerini şaşırttı. İşte Esra Ezmeci'nin özel hayatıyla ilgili bilgiler...
18.07.2022 15:30 - Son Güncelleme: 18.07.2022 15:31
4 milyonu aşkın takipçili İnstagram hesabından yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren ünlü psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
İlişkiler ve iletişim üzerine kitaplar yazan Esra Ezmeci, aktif kullandığı sosyal medya hesabından kendisine gelen itiraflarla ve sorulara verdiği yanıtlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.
Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü bitirmesinin ardından stajını İstanbul Çapa Devlet Hastanesi'nde tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde psikolog olarak çalıştı.