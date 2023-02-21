Burcu Kara en doğal haliyle anlattı görenler 'duygularıma tercüman olmuşsun' demeden geçmedi: "Bu kadar ağlayıp uyuyamamaktan..."
Burcu Kara en doğal haliyle yaşadıklarını anlattı görenler 'duygularıma tercüman olmuşsun' demeden geçmedi. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Tam yaralar sarılmaya başlandı derken yeni deprem haberiyle kahrolan Türkiye el ele vererek çok zor bir mücadeleye göğüs geriyor. Bu süreçte ünlülerden gelen paylaşımlar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aralık ayında ikinci bebeğini kucağına alan Burcu Kara Instagram paylaşımıyla hem duygulara tercüman oldu hem de yorum yağmuruna tutuldu.
"BU KADAR AĞLAYIP UYUYAMAMAKTAN..."
Burcu Kara en doğal haliyle anlattı görenler 'duygularıma tercüman olmuşsun' demeden geçmedi...
"Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum. Hafta sonu çiçek aldık bize iyi gelsin diye. Sabah onları diktim, konuştum ve sevdim. Sonra fark ettim ki toprakta başka şeyler görüyorum. Yani bana en iyi gelen şey, toprağa dokunmak bile gözümün önündekileri, aklımdakileri unutturamıyor bir anlık da olsa. İşimiz çok zor. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz. Devir de çok kötü. Kötülerin, yalancıların ve fırsatçıların arasında, insanlar acısını bile yaşayamıyor. Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin."