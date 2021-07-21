Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl birlikte tatile çıktı! Şeyma'ya büyük darbe
Şeyma Subaşı şu sıralar magazin gündeminin ilk sıralarında kendine yer buluyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle adından söz ettirirken bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sevgilisi Meedo'nun ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı. Alaçatı sokaklarında keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliyi görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.
21.07.2021 15:13
- Son Güncelleme: 21.07.2021 15:13
Uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, gündemden düşmüyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık kameralara yansıyan çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.
Meedo'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı cephesinde şaşırtan gelişmeler yaşanmıştı.
Önceki Gün Şeyma Subaşı'nın ablasından gelen doğum günü paylaşımı dikkat çekti. Kızı Duru'nun 8. yaş gününü kutlayan Kübra Açıl, doğum gününde kız kardeşinin eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etmişti.