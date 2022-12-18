Murat Dalkılıç'a eski sevgilisi Sitare Akbaş'tan olay gönderme! Hande Erçel'le dostluğunu bitirme pahasına aşk yaşamıştı: "En özel..."

'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM'

Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak, biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.