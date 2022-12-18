Murat Dalkılıç'a eski sevgilisi Sitare Akbaş'tan olay gönderme! Hande Erçel'le dostluğunu bitirme pahasına aşk yaşamıştı: "En özel..."
Murat Dalkılıç'a eski sevgilisi Sitare Akbaş'tan olay gönderme! Hande Erçel'le dostluğunu bitirme pahasına aşk yaşamıştı güzel oyuncu Sitare Akbaş ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la... 2015 - 2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan ve ardından Hande Erçel ile uzun bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Hande'den sonra onun yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikteydi. Sevgilisiyle sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç bir süredir Çağla Boz'la anılıyordu. İkili son günlerde peş peşe kameralara yakalanırken, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Sitare Akbaş, 2022 yılına dair eski sevgilisine göndermede bulundu, bakın ne dedi.
Murat Dalkılıç'a eski sevgilisi Sitare Akbaş'tan olay gönderme! Hande Erçel'le dostluğunu bitirme pahasına aşk yaşamıştı...
Popçu Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından eski aşkı ile aynı dizide rol alan oyuncu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırmıştı. Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi. Bir süre sessizliklerini koruyan çift, sonrasında bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Bunun üzerine Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan arkadaşı Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı. Sitare Akbaş ise karşı bir hamle olarak Erçel'i takip etmeyi bırakmıştı.
Hande Erçel'le rol alan oyuncu Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç aşkı uzunca bir süre konuşuldu. Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile ilişkiye başlaması günlerce eleştirildi.
'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM'
Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak, biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.