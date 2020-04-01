Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...
Alişan yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. 2018 yılında Buse Varol ile evlenen şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Son olarak eşi Buse Varol'un kazandığı parayı bir güzellik merkezine yatırdığı iddiasıyla gündeme gelen Alişan, bu kez de gizli kalmış yatırımı ile magazinde yerini aldı. Alişan'ın gizli yatırımı olduğu ortaya çıktı!
NUSRET'İ REDDETMİŞTİ
Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamış, "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin" demişti.