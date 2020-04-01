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Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

Alişan yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. 2018 yılında Buse Varol ile evlenen şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Son olarak eşi Buse Varol'un kazandığı parayı bir güzellik merkezine yatırdığı iddiasıyla gündeme gelen Alişan, bu kez de gizli kalmış yatırımı ile magazinde yerini aldı. Alişan'ın gizli yatırımı olduğu ortaya çıktı!

01.04.2020 13:11 - Son Güncelleme: 01.04.2020 13:22
Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatıran ve daha önce de Nişantaşı/Maçka bölgesinde bulunan bir rezidanstan daire alan Alişan, şimdi otelciliğe yöneldi.

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Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

Habertürk'te yer alan habere göre; Alişan'ın Galata'da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının, kimsenin duymasını istemediği otel yatırımını gizli tuttuğu iddia edildi.

Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu, hatta corona virüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.

Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

NUSRET'İ REDDETMİŞTİ
Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamış, "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin" demişti.

Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

"Nusret bana dedi ki 'Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz'. Ben de 'Nusret'ciğim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim' dedim."

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