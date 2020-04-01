Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Nusret'i reddetmişti...

"Nusret bana dedi ki 'Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz'. Ben de 'Nusret'ciğim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim' dedim."