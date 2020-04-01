Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Acun Ilıcalı canlı yayında çok özel açıklamalarda bulundu. Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, samimi sözleriyle dikkat çekti. Önceki gün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, corona virüs sürecinde dünyanın birçok yerinde yaşanan olayları ve Türkiye'nin durumunu değerlendirdi. Ilıcalı, "Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım.' cümleleriyle sözlerine başladı. Acun Ilıcalı, 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum' dedi.

01.04.2020 11:51 - Son Güncelleme: 01.04.2020 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





