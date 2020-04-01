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Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Acun Ilıcalı canlı yayında çok özel açıklamalarda bulundu. Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, samimi sözleriyle dikkat çekti. Önceki gün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, corona virüs sürecinde dünyanın birçok yerinde yaşanan olayları ve Türkiye'nin durumunu değerlendirdi. Ilıcalı, "Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım.' cümleleriyle sözlerine başladı. Acun Ilıcalı, 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum' dedi.

01.04.2020 11:51 - Son Güncelleme: 01.04.2020 11:53
Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı. Sözlerine 'Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım.' şeklinde başlayan Acun Ilıcalı, 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum.' dedi.

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Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı samimi açıklamalar yaptı. Dün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, 'Dünyanın birçok ülkesinde akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, bunun nedeni yağma olması. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri...

Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım.

Acun Ilıcalı canlı yayında gördüklerini anlattı! 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum'

Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!

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