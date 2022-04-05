Alişan’ın ev hallerine ilk yorum sıkı dostu Demet Akalın’dan! Buse Varol’un minik kızı Eliz depar atınca abisi Burak müdahale etti
Alişan'ın ev hallerine ilk yorum sıkı dostu Demet Akalın'dan! Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol, ortak noktada buluşmuş ve zor günleri geride bırakmıştı. Aralarındaki buzları eriterek hayranlarını sevindiren ünlü çift, barışmanın ardından verdikleri mutluluk pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirmişti. Ünlü çift Alişan'ın son paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Çocuklarıyla keyifli vakit geçiren Alişan, ev halini paylaştı. Alişan'ın "Kamerayı fark edince Eliz'in deparı" notuyla yayınladığı paylaşıma ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi. Burak'ın sevimli halleri de dikkat çekti. İşte Alişan'ın binlerce beğeni alan o paylaşımı...
05.04.2022 00:09 - Son Güncelleme: 05.04.2022 00:16
2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan çiftinin evliliklerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.
Ortak noktada buluşan Buse Varol ve Alişan, boşanacakları iddia edilirken aralarındaki buzları eritti ve tüm sevenlerini sevindirdi.
Ünlü çift Alişan'ın son paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Çocuklarıyla keyifli vakit geçiren Alişan, ev halini paylaştı.
Alişan'ın "Kamerayı fark edince Eliz'in deparı" notuyla yayınladığı paylaşıma ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi.