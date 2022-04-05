Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! 'Kızımı göstermiyor' demişti meğer...
Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen günlerde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi. Fenomen yarışmacının eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nagihan Karadere'nin eski eşi kimmiş...
05.04.2022 01:00 - Son Güncelleme: 05.04.2022 01:00
Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Gelen mesajda kızının eski fotoğrafını gören ve bunun üzerine "Babası bilerek göstermiyor" diye isyan eden Survivor Nagihan'ın eski eşi merak konusu oldu.