Hande Erçel’in estetiksiz halini gören Ebru Polat bakın ne tepki verdi! Değişimiyle konuşulan Hande yine sosyal medyanın gündeminde
Hande Erçel'in estetiksiz halini gören Ebru Polat bakın ne tepki verdi! Kerem Bürsin ile ilişkisini geçen aylarda sonlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, son günlerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddialar hakkında suskunluğunu koruyan Erçel, şimdi ise estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Yıllar içinde geçirdiği değişimle sık sık adından söz ettiren Erçel, bir magazin sayfasının estetiksiz halini yayınlaması üzerine yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Erçel'in estetiksiz halini gören şarkıcı Ebru Polat'ın yorumu ise dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali ve Ebru Polat'ın yorumu...
04.04.2022 23:38 - Son Güncelleme: 05.04.2022 00:49
Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra Keren Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in bu ilişkisi de hüsranla bitti.
Kerem Bürsin ile geçen aylarda ayrılık kararı alan ünlü oyuncu, son olarak meslektaşı Kaan Yıldırım ile anıldı.
Aynı spor salonuna gittikleri konuşulan ikili suskunluğunu korurken Hande Erçel, estetiksiz haliyle gündeme geldi.
Erçel'in estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Ebru Polat'ın yorumu dikkat çekti.