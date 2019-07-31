Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok olacak! İşte Buse Varol'un çoğu kişinin bilmediği hali...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski hali ortaya çıktı, herkes şok oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ile Buse Varol çifti, mutlu evlilikleri ve komik sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlülerin eski hallerini merak eden sosyal medya kullanıcıları, Buse Varol'un eski haline ait bir fotoğrafı ortaya çıkarınca olanlar oldu. İşte Alişan ve eşi Buse Varol başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...