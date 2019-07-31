Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'ya şok soru: Adriana'yı vücudundan sildin mi?
Adriana Lima ile 6 ay önce ayrılan Metin Hara'nın vücudundaki dövme merak konusu oldu. Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrıldıktan aylar sonra Türk iş adamı Emir Uyar'la aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk, gözlerin Metin Hara'ya çevrilmesine neden oldu. Hara, Lima - Uyar ilişkisi hakkında, "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasıydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm." açıklamasında bulundu. Ancak herkes Hara'nın kolundaki Adriana Lima'ya benzeyen kadın yüzü dövmesini merak etti. Sosyal medya kullanıcıları, "Adriana'yı vücudundan sildin mi" yorumunda bulundu. İşte Metin Hara'nın ve diğer ünlülerin dövmeleri...
Adriana Lima, ayrılığın ardından Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açarken, Metin Hara sessizliğe büründü. Hara'nın 6 ay önce biten ilişkinin ardından kolundaki dövmeyi sildirip sildirmediği merak konusu oldu. Birlikte oldukları dönemde Adriana Lima ile Bodrum'da tatil yaparlarken Metin Hara'nın sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi objektiflere yansımıştı. Hara'nın dövmesinin Adriana Lima'ya çok benzemesi dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü unutmadı. O dövme, "Adriana'yı vücudundan sildin mi?" yorumlarına neden oldu. İşte ünlülerin dövmeleri...
Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.
Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.