Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'ya şok soru: Adriana'yı vücudundan sildin mi?

Adriana Lima ile 6 ay önce ayrılan Metin Hara'nın vücudundaki dövme merak konusu oldu. Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrıldıktan aylar sonra Türk iş adamı Emir Uyar'la aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk, gözlerin Metin Hara'ya çevrilmesine neden oldu. Hara, Lima - Uyar ilişkisi hakkında, "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasıydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm." açıklamasında bulundu. Ancak herkes Hara'nın kolundaki Adriana Lima'ya benzeyen kadın yüzü dövmesini merak etti. Sosyal medya kullanıcıları, "Adriana'yı vücudundan sildin mi" yorumunda bulundu. İşte Metin Hara'nın ve diğer ünlülerin dövmeleri...

31.07.2019 13:41 - Son Güncelleme: 31.07.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





