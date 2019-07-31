Jennifer Lopez'i locadan izlemenin değeri dudak uçuklattı! İşte Jennifer Lopez'in Antalya konseri için ilginç istekleri

Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.