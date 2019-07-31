Jennifer Lopez'i locadan izlemenin değeri dudak uçuklattı! İşte Jennifer Lopez'in Antalya konseri için ilginç istekleri
Jennifer Lopez'in Antalya konseri için tüm hazırlıklar hızla devam ediyor. 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek olan 49 yaşındaki Amerikalı Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya (yaklaşık 300 bin lira) çıktığı öğrenildi. Peki Jennifer Lopez Antalya konseri için hangi isteklerde bulundu? İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin konser istekleri...
Jennifer Lopez, Antalya konseri için gün sayıyor. 49 yaşında ki Amerikalı Lopez'i sahnenin en ön sırasından izlemek tam 25 bin euro ile başlayıp 50'ye kadar yükseldi.
JENNİFER LOPEZ HAYRANLARINI ANTALYA'YA DAVET ETTİ
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında, 6 Ağustos Salı günü, Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'in konseri öncesi bir ekip, otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesi ile otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. İstanbul'da 7 yıl önce konser veren Lopez, 2'nci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.
Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.
Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.
Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu üyesi Deniz Üstertuna, Jennifer Lopez konserinin sadece otellerinin markasına değil Türkiye'ye yapılmış yatırım olduğunu belirterek, ünlü şarkıcıyla anlaşmayı 6 aylık çalışma sonunda yapabildiklerini kaydetti. Lopez'in taleplerinin abartılı olmadığını aktaran Üstertuna, "Mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik" dedi.