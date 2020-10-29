Haberler
Galeri
Magazin
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan şok hareket! Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafını paylaşınca...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan şok hareket! Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafını paylaşınca...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına Londra'ya giden Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günü paylaşımları ile gündeme gelmiş, ardından ise eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşmıştı. Doğum günü paylaşımlarının içinde Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafı da olan Şeyma Subaşı'nın ardından, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Çağla Ayça Altunkaya Instagram hesabına Acun Ilıcalı ile fotoğrafını ekledi.
29.10.2020 14:45
- Son Güncelleme: 29.10.2020 15:21
Geçtiğimiz gün kızı Melisa'nın fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı'nın ardından, Şeyma Subaşı da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş, Acun ile düğün fotoğrafını paylaşan Subaşı'nın hareketi sosyal medyada gündem olmuştu.
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafını paylaşmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şu sıralar Londra'da olan Çağla Ayça Altunkaya, Instagram profil resmini Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğraf yaptı.
Ardından Instagram profiline sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğrafı ekleyen ve profil resmi yapan Çağla'nın bu hareketi sosyal medyada, 'Ortalık karışıyor' şeklinde yorumlandı.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta, bir süredir Londra'da olan sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti.
İkilinin sosyal medyaya fotoğrafının düşmesinin ardından, Londra'da olan Acun'un sevgilisinin memleketi merak konusu oldu.