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Danla Bilic arabasıyla gündemde! İşte 26 yaşındaki Danla Bilic'in 2 milyonluk oyuncağı...

Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde 1 milyon 350 bin TL'lik aracıyla gündeme gelmesinden sonra Danla Bilic de önceki gün değeri milyon olduğu iddia edilen cipiyle objektiflere takıldı. Geçtiğimiz mart ayında aracını değiştiren 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu. "Enes Batur bana aşık" açıklaması hatırlatılan sosyal medya fenomeni, "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullandı. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, Youtube'da paylaştığı makyaj videolarıyla fenomen oldu. İşte son günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken Danla Bilic'in arabası...

29.10.2020 17:28 - Son Güncelleme: 29.10.2020 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





