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Danla Bilic arabasıyla gündemde! İşte 26 yaşındaki Danla Bilic'in 2 milyonluk oyuncağı...
Danla Bilic arabasıyla gündemde! İşte 26 yaşındaki Danla Bilic'in 2 milyonluk oyuncağı...
Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde 1 milyon 350 bin TL'lik aracıyla gündeme gelmesinden sonra Danla Bilic de önceki gün değeri milyon olduğu iddia edilen cipiyle objektiflere takıldı. Geçtiğimiz mart ayında aracını değiştiren 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu. "Enes Batur bana aşık" açıklaması hatırlatılan sosyal medya fenomeni, "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullandı. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, Youtube'da paylaştığı makyaj videolarıyla fenomen oldu. İşte son günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken Danla Bilic'in arabası...
29.10.2020 17:28
- Son Güncelleme: 29.10.2020 17:35
Kimi zaman verdiği kilolarla, kimi zaman da badem göz ameliyatıyla eleştirilere maruz kalan Danla Bilic, iddialara göre geçtiğimiz mart ayında kendisine yeni bir araba aldı. Arabasını değiştiren Bilic'in yeni tercihi Mercedes marka son model bir cip oldu.
Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde 1 milyon 350 bin TL'lik aracıyla gündeme gelmesinden sonra Danla Bilic de önceki gün Nişantaşı City's'de milyonluk cipiyle objektiflere takıldı.
SnobMagazin'in haberine göre; 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu.
Cadılar Bayramı kostümü almak için dışarı çıktığını belirten Bilic, "YouTube kanalım için özel bir çekim yapacağım, fotoğraf çekimi de olabilir. O yüzden kıyafet bakıyorum" dedi.
"Enes Batur bana aşık" açıklaması hatırlatılan sosyal medya fenomeni, "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullandı. Enes Batur, geçtiğimiz günlerde "Danla Bilic senden hoşlanmıyorum" şeklindeki tweeti ile dikkat çekmişti.