Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen Yüsra Geyik bu kez de dans ettiği fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
22.07.2021 10:50
- Son Güncelleme: 22.07.2021 10:50
'DENEDİK, YANILDIK, BİTTİ'
Yüsra Geyik'de kendisi gibi oyuncu olan Esra Ruşan'ın çektiği fotoğrafları paylaştı.