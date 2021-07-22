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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen Yüsra Geyik bu kez de dans ettiği fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

22.07.2021 10:50 - Son Güncelleme: 22.07.2021 10:50
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

Ünlü oyuncu, beyaz bikinisiyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu geçtiğimiz günlerde.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

Bu pozların yankıları dinmeden Yüsra Geyik yine yaptı yapacağını.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten parlak bikinisiyle dans şov! 'Denedik yanıldık bitti' dedi ortalığı ateşe verdi

'DENEDİK, YANILDIK, BİTTİ'

Yüsra Geyik'de kendisi gibi oyuncu olan Esra Ruşan'ın çektiği fotoğrafları paylaştı.