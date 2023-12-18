Alişan'ın eşi Buse Varol "Vazgeçtim" dedi sosyal medya birbirine girdi "Biz de dinlerken vazgeçtik Buse"

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Buse Varol daha önce de olduğu gibi mikrofonu kaptı, kendisni sahneye attı. Varol'un "Vazgeçtim" performansı ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.