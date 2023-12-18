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Alişan'ın eşi Buse Varol "Vazgeçtim" dedi sosyal medya birbirine girdi "Biz de dinlerken vazgeçtik Buse"

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Buse Varol daha önce de olduğu gibi mikrofonu kaptı, kendisni sahneye attı. Varol'un "Vazgeçtim" performansı ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:22 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:34
Alişan’ın eşi Buse Varol Vazgeçtim dedi sosyal medya birbirine girdi Biz de dinlerken vazgeçtik Buse 1

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

Alişan’ın eşi Buse Varol Vazgeçtim dedi sosyal medya birbirine girdi Biz de dinlerken vazgeçtik Buse 2

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Alişan’ın eşi Buse Varol Vazgeçtim dedi sosyal medya birbirine girdi Biz de dinlerken vazgeçtik Buse 3

Alişan ve Buse Varol dönem evliliklerinde büyük bir kriz yaşamış, boşanacakları dahi iddia edilmişti. Net bir açıklama gelmese de, iddialara göre çiftin aralarının açılmasının nedeni Buse Varol'un, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kızı Eliz'in 1. yaş gününü kutlamak istemesiydi.

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