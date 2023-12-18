Kim der 77 yaşında! Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna son haliyle şaşırttı: Ne kadar zayıflamışsınız tanıyamadım...

Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti. Hokna için "Ne kadar zayıflamışsınız tanıyamadım", "Harika olmuşsunuz", "Güzel kadın" yorumları yapıldı. İşte "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey" repliğiyle hafızalara kazınan Güven Hokna'nın son hali...
Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.
Bir süredir gözlerden uzak olan 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna'nın son hali, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve iltifat yağmuruna tutuldu.