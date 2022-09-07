Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli olmuştu... Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu bakın neler söyledi: "10 sene önce mezun olmuştum..."
Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli olmuştu... Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuşan Buse Varol önceki gün bir AVM'de görüntülendi. 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturan ve Burak ile Eliz adında iki evlat dünyaya getiren Buse Varol, oğlu Burak'ın okula başlamasıyla ilgili heyecanını anlatırken bu yıl katıldığı üniversite sınavı hakkında da konuştu. 10 yıl önce üniversiteden mezun olduğunu belirten Buse Varol kazandığı bölümle ilgili bakın neler söyledi.
"10 SENE ÖNCE MEZUN OLMUŞTUM..."
Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli olmuştu... Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuşan Buse Varol bakın neler söyledi.
Alişan'ın eşi Buse Varol bir AVM'de kuyumcudan çıkarken görüntülendi. Hem oğlu Burak'ın okula başlamasıyla ilgili hem de bu yıl kazandığı üniversite sınavı ve bölümü hakkında konuşan Buse Varol, samimi açıklamalarda bulundu.
Bugün okula başlayan oğlu Burak hakkında Buse Varol önceki gün, "İnşallah yarın başlayacak okula. Alişan'la birlikte toplantıya gittik ama yarın başlayacak okulu." dedi.
Buse Varol kazandığı üniversite bölümü hakkında ilk kez konuştu - Video
Ardından kazandığı bölüm hakkında konuşan Buse Varol, "Teşekkür ederim çok uzun zamandır merak ediyordum aslında öylesine girdim sonra oldu. Ben üniversiteden mezun olalı bile 10 sene oldu."