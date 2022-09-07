Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak’tan korkutan haber! Apar topar ameliyata girdi pankreası alındı işte sağlık durumu...

Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın dostu Erkan Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor. Prof. Dr. Orhan Bilge Hoca her şeyin yolunda olduğunu söyledi" diye konuştu.