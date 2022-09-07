Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Apar topar ameliyata girdi pankreası alındı işte sağlık durumu...
Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Apar topar ameliyata girdi, pankreası alındı. Geçtiğimiz haftalarda pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu Güngör Bayrak'ın, pankreasının ameliyatla alındığı öğrenildi. Güngör Bayrak'ın sağlık durumunu, hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın dostu Erkan Özerman açıkladı.
07.09.2022 09:54 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:59
Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Apar topar ameliyata girdi pankreası alındı. İşte Güngör Bayrak'ın sağlık durumu...
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Güngör Bayrak pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı. Üç haftalık tedavinin ardından Bayrak'ın pankreası ameliyatla alındı.
Ameliyat haberi ile sevenlerini korkutan Güngör Bayrak kaç yaşında? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...