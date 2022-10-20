Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili konuştu gözyaşlarını tutamadı: "Su içerken bile vicdan azabı çekti!"
Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili konuştu, gözyaşlarını tutamadı. 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sanat dünyasını yasa boğmuştu. Acı haberin ardından Alişan uzun bir süre toparlanamamış daha sonra eşi Buse Varol ile evliliğinde de kriz yaşamıştı. Evliliklerinde yeni bir sayfa açan ünlü çiftten Buse Varol itiraflarıyla dikkat çekti. Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" diyen Buse Varol'un açıklamaları...
"SU İÇERKEN BİLE VİCDAN AZABI ÇEKTİ!"
Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili konuştu gözyaşlarını tutamadı. Geçen yıl kardeşini kaybeden Alişan'ın eşi Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
İşte Buse Varol'un açıklamaları...
"Tanınır olmanın yorucu bir tarafı var. 'Öf bu da hep magazinin içinde' diyorlar. Magazinin içinde olmayı ben seçmiyorum. Sen ne kadar özgür bir birey olursan ol, 'insanlardan bana ne' de, ki ben öyle bir insanım, ama bu işi yapıyorsan böyle diyemiyorsun."
"Bir sahne vardır, çok tutkulu bir aşk mesela, bunu sevişerek oynayan bir oyuncu vardır, bir de sadece bakarak oynayan bir oyuncu vardır. Bu senin karşı tarafa neyi ne kadar verdiğinle alakalı. Ben Alişan'la evlenmeden önce de hayatımda biri olsun ya da olmasın, bu benimle alakalı bir şey, hep 'Öpüşmem' diyordum. Benim 'Dağ 2'deki duşun altında olduğum sahneyi söylüyorlar hep. Orada insanlar sadece görsele bakıyorlar, 'Duş sahnesine girmiş ama öpüşmem diyor, bu da az değil' diyorlar. O sahne aslında o kadar travmatize olmuş bir insanın sahnesi ki... İyi bir oyunculuk yapmak için kesinlikle öpüşmene gerek yok."
"Bir senedir zayıflamak için gittiğim bir yer var. Kadının emeklerine hakaret sayarım. Çünkü gerçekten gözle görülür bir durum var ortada. Bütün dolabımı değiştirdim ben. Doğumdan sonra 40 beden giyiyordum, ama 34-36 giydiğim zamanlarda biraz ters ışık, biraz yedik içtik farklı çıkmış olabilirim fotoğraflarda ama giydiğim kıyafetler değişmedi. "Siz fotoşop mu yaptınız?" diyorlar. Niye fotoşop yapayım? Yolda yürürken biri görür, zaten onu kandıramazsın."