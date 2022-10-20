Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili konuştu gözyaşlarını tutamadı: "Su içerken bile vicdan azabı çekti!"

"Bir sahne vardır, çok tutkulu bir aşk mesela, bunu sevişerek oynayan bir oyuncu vardır, bir de sadece bakarak oynayan bir oyuncu vardır. Bu senin karşı tarafa neyi ne kadar verdiğinle alakalı. Ben Alişan'la evlenmeden önce de hayatımda biri olsun ya da olmasın, bu benimle alakalı bir şey, hep 'Öpüşmem' diyordum. Benim 'Dağ 2'deki duşun altında olduğum sahneyi söylüyorlar hep. Orada insanlar sadece görsele bakıyorlar, 'Duş sahnesine girmiş ama öpüşmem diyor, bu da az değil' diyorlar. O sahne aslında o kadar travmatize olmuş bir insanın sahnesi ki... İyi bir oyunculuk yapmak için kesinlikle öpüşmene gerek yok."