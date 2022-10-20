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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Süper mini şortu ile kamera karşısına çıkan genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Erbil'in paylaşımının altına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

20.10.2022 01:49 - Son Güncelleme: 20.10.2022 01:49
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Bir dönem sunuculuk da yapan Erbil, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Süper mini şortu ile kamera karşısına çıkan genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil “Uğraşamam bu saatte” deyip süper minisi ile yayınladı! Gece yarısı paylaşım yapan Yasmin ortalığı salladı

Erbil'in paylaşımının altına düştüğü not da dikkat çekti.

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