Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenlerin ağzı açık kaldı: "Estetikte annesini sollamış"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenlerin ağzı açık kaldı, "Estetikte annesini sollamış" yorumları havada uçuştu. Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 47 yaşında. Değişimiyle gündemden düşmeyen Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Şimdi de Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt son haliyle gündeme geldi.
20.10.2022 10:20 - Son Güncelleme: 20.10.2022 10:20
"ESTETİKTE ANNESİNİ SOLLAMIŞ"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenlerin ağzı açık kaldı. Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.
Son haliyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve Aleyna Tilki'ye benzetilen Ceylan gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ı görenler "Aleyna Tilki sandım" demişti...
Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. İşte Ceylan'ın kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...