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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Selen Görgüzel'den siyah bikinisi ile olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı, "O el neden orada?" yorumları havada uçuştu. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel Instagram'dan tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Selen'in fotoğraflarında elini koyduğu yer sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

10.06.2022 14:20 - Son Güncelleme: 10.06.2022 14:24
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bikinili olay kare! O zaman yaz başlayabilir dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bikinili olay kare! O zaman yaz başlayabilir dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel ayrılık sonrası paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bikinili olay kare! O zaman yaz başlayabilir dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Instagram'dan bikinili karelerini peş peşe yayınlayan Selen'i görenler, "O el neden orada Selen?" yorumları yaptı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bikinili olay kare! O zaman yaz başlayabilir dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

ÜNLÜLER 2022 YAZ SEZONUNU AÇTI

İşte Selen Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı olay kareler ve sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden görüntüler...
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bikinili olay kare! O zaman yaz başlayabilir dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı

Selen Görgüzel

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