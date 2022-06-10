Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı
Selen Görgüzel'den siyah bikinisi ile olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı, "O el neden orada?" yorumları havada uçuştu. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel Instagram'dan tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Selen'in fotoğraflarında elini koyduğu yer sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
10.06.2022 14:20 - Son Güncelleme: 10.06.2022 14:24
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili olay kare! "O zaman yaz başlayabilir" dedi elini koyduğu yeri gören dönüp bir daha baktı...
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel ayrılık sonrası paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.