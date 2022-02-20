Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! 'Çok özledim' deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...
Alişan'ın acısı dinmiyor! Ünlü türkücü Alişan, bir süredir evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyordu. Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemden düşmeyen Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Alişan, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 'Seni çok özledim' ifadelerini kullanan Alişan, kardeşiyle tüm fotoğraflarını bir araya getirerek yaptığı paylaşımla herkesi hüzne boğdu. İşte Alişan'ın o paylaşımı...
20.02.2022 00:13 - Son Güncelleme: 20.02.2022 00:19
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Buse Varol ile boşanacağı yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündem olmuştu.
Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü türkücü, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş ile fotoğraflarını bir araya getirerek 'Seni çok özledim' ifadelerini kullandı.