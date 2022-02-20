Vav TV İzle
Haberler Magazin Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! 'Çok özledim' deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! 'Çok özledim' deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Alişan'ın acısı dinmiyor! Ünlü türkücü Alişan, bir süredir evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyordu. Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemden düşmeyen Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Alişan, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 'Seni çok özledim' ifadelerini kullanan Alişan, kardeşiyle tüm fotoğraflarını bir araya getirerek yaptığı paylaşımla herkesi hüzne boğdu. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

20.02.2022 00:13 - Son Güncelleme: 20.02.2022 00:19
Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! ’Çok özledim’ deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Buse Varol ile boşanacağı yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! ’Çok özledim’ deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü türkücü, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! ’Çok özledim’ deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş ile fotoğraflarını bir araya getirerek 'Seni çok özledim' ifadelerini kullandı.

Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! ’Çok özledim’ deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, herkesi hüzne boğdu.

Alişan’ın acısı dinmiyor! Buse Varol ile boşanacağı konuşulan türkücü yürek yaktı! ’Çok özledim’ deyip kardeşi Selçuk Tektaş ile...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Alişan'ın acısını paylaştı.

SON DAKİKA