Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi fenomen çıktı! Gören inanamadı ‘güzellik genetik’ deyip hayran kaldı
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi fenomen çıktı! Kadrosunda Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'de Asiye karakterinin canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. 16 yaşındaki genç oyuncu, bu kez annesi ile gündeme geldi. Coşkun'un sosyal medyada fenomen hale gelen annesini görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncunun annesini görenler 'güzellik genetik' ifadelerini kullandı. İşte Su burcu Yazgı Coşkun'un güzeller güzeli annesi...
19.02.2022 23:27 - Son Güncelleme: 19.02.2022 23:31
Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.