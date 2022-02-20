Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Mustafa Sandal’ın nişan törenindeki tarzı şaşkına çevirdi ‘Geçerken uğramış gibi’
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, meslektaşı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Evlilik kararı alan ünlü çift, nişan yüzüklerini taktı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan ünlü çiftten Mustafa Sandal'ın tarzı ise görenleri şaşkına çevirdi. Nişan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Sandal için 'Geçerken uğramış gibi', 'Bir takım elbise giyeydin bari' yorumları yapıldı. İşte Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nişan töreninden kareler ve gelen yorumlardan bazıları...
20.02.2022 00:37 - Son Güncelleme: 20.02.2022 00:37
Mustafa Sandal, 2008 yılında nikah masasına oturduğu iki çocuğunun annesi meslektaşı Emina Jahovic ile 2018'de yollarını ayırmıştı.
Boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi.
Haziran ayında nikah masasına oturacak olan ünlü çiftten Melis Sütşurup ise nişandan kareleri "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü çifte 'mutluluklar' dilerken Mustafa Sandal'ın tarzı dikkatlerden kaçmadı.