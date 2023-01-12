Alişan’dan yürek yakan Burhan Çaçan paylaşımı! O anısını ilk kez anlattı: “Sene 1989 13 yaşındayım...” Armağan Çağlayan, Latif Doğan, Aslı Hünel...
Usta müzisyen Burhan Çaçan 62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Çaçan'ın ani vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Armağan Çağlayan, Latif Doğan, Aslı Hünel, Safiye Soyman gibi isimler Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirirken ünlü türkücü Alişan, usta sanatçı ile 13 yaşlarına ait bir anısını ilk kez anlattı. Alişan'ın duygusal paylaşımı, yürek sızlattı. İşte o paylaşımlar...
12.01.2023 20:34 - Son Güncelleme: 12.01.2023 20:42
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti.
Armağan Çağlayan, Latif Doğan, Aslı Hünel, Safiye Soyma gibi isimler Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirirken ünlü türkücü Alişan, usta sanatçı ile 13 yaşlarına ait bir anısını ilk kez anlattı.
Burhan Çaçan ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabında yayınlayan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Sene 1989 13 yaşındayım... Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan...
Çakıl Gazinosu'nda sahnesi var ve annem ile babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce... Burhan Çaçan'ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim...