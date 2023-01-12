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Haberler Magazin Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

Hem kariyeri hem de özel hayatı hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Cansu Dere, eski rol arkadaşı Melis Sezen ile ödül almak için İspanya'nın yolunu tuttu. Ancak rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Dere'den gelen kötü haber ise hayranlarını endişelendirdi. İşte detaylar...

12.01.2023 19:07 - Son Güncelleme: 12.01.2023 19:07
Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

Cansu Dere, eski rol arkadaşı Melis Sezen ile 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"i için İspanya'nın yolunu tuttu.

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Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

Yarın yapılacak olan törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu.

Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

TV100'de yer alan habere göre; Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.

Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

UÇAĞA BİNMEYE HAZIRLANIRKEN FENALAŞTI
Ünlü oyuncu uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.

Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...

Dere'ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

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