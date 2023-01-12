Cansu Dere’den korkutan haber! 42 yaşında oyuncu hayranlarını endişelendirdi! İspanya’ya gitmeye hazırlanıyordu...
Hem kariyeri hem de özel hayatı hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Cansu Dere, eski rol arkadaşı Melis Sezen ile ödül almak için İspanya'nın yolunu tuttu. Ancak rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Dere'den gelen kötü haber ise hayranlarını endişelendirdi. İşte detaylar...
12.01.2023 19:07 - Son Güncelleme: 12.01.2023 19:07
Cansu Dere, eski rol arkadaşı Melis Sezen ile 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"i için İspanya'nın yolunu tuttu.
Yarın yapılacak olan törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu.