Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Hazal'ı sollar! Güzelliğiyle akıl alan Ramazan'ın büyük aşkı...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
19.02.2022 11:22 - Son Güncelleme: 19.02.2022 11:22
Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle büyük beğeni topluyor.
Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan, 1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.