Giray Altınok’un gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’nın Racon Faruk’u...
Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan 2020 yapımı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi, yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle ertelenerek 2 Temmuz 2021'de vizyona girdi. Kadrosunda Yusuf Çim, Fırat Albayram, Öykü Çelik, Toygan Avanoğlu, Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı film, bu akşam ise televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde Racon Faruk'u canlandıran Giray Altınok'un hayatı da merak edildi. Özellikle aşk hayatı araştırılan Altınok hakkında en çok "Giray Altınok evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Altınok'un ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
19.07.2022 22:29 - Son Güncelleme: 19.07.2022 22:29
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstlenirken, senaryosunu da Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen kaleme aldığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
Filmde Racon Faruk'u canlandıran Giray Altınok'un hayatı da merak edildi. Özellikle aşk hayatı araştırılan Altınok hakkında en çok "Giray Altınok evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.