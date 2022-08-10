Alişan’dan Buse Varol’a paha biçilemez jest! Boşanacakları konuşuluyordu! Ünlü türkücü eşini mest etti! 2 çocuk annesi Buse Varol bakın ne yanıt verdi

Alişan'dan Buse Varol'a paha biçilemez jest! Boşanacakları konuşuluyordu! Ünlü türkücü eşini mest etti! 46 yaşındaki türkücü Alişan geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ve çocuklarını da alıp tatile çıkmıştı. Ma aile tatillerine devam eden ünlü çiftten sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor.