Alişan'dan boşanma arifesindeki eşi Buse Varol'a 'akıl tutulması' dedirten istek! İlk krizin nedeni ifşa oldu bakın neymiş...
Alişan'dan boşanma arifesindeki eşi Buse Varol'a 'akıl tutulması' dedirten istek! İlk krizin nedeni ifşa oldu. Alişan ile Buse Varol kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerinde sorun olduğu gerçeği patlak vermişti. Ünlü türkücü Alişan ve ailesi doğum gününe gelmemiş ve ayrı kutlama yapmıştı. Hatta kutlamada bir detay dikkat çekmişti. O detayın arka yüzü ortaya çıktı meğer ünlü çiftin arasındaki krizin nedeni Alişan'ın Buse Varol'dan talebiymiş...
"AKIL TUTULMASI"
Alişan'dan boşanma arifesindeki eşi Buse Varol'a 'akıl tutulması' dedirten istek! İlk krizin nedeni ifşa oldu, bakın neymiş...
Alişan ve Buse Varol'un ayrılıklarına kadar giden gerilimin sebebi ortaya çıktı. Bircan Bali, canlı yayınında bir kaynaktan gelen bilgiyi aktardı. Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kriz için bomba bir iddia ortaya atıldı.
"BÖYLE BİR REZİLLİK OLUR MU?"
İddialara göre, Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istemiş. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" demiş. Bu itiraz da evlilikte krizi yol açmış... Bu konuyu duyan Seren Serengil "Böyle bir rezillik olur mu ya? Akıl tutulması bu" dedi.
Alişan'ın Buse Varol'suz kutladığı doğum günü karelerinde kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafı dikkat çekmişti...
2018'de dünyaevine giren ve evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak, 3 yaşına bastı. Kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlayan ikili, bu kez birlikte objektif karşısına geçti.