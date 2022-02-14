Alişan'dan boşanma arifesindeki eşi Buse Varol'a 'akıl tutulması' dedirten istek! İlk krizin nedeni ifşa oldu, bakın neymiş...

"BÖYLE BİR REZİLLİK OLUR MU?"

İddialara göre, Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istemiş. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" demiş. Bu itiraz da evlilikte krizi yol açmış... Bu konuyu duyan Seren Serengil "Böyle bir rezillik olur mu ya? Akıl tutulması bu" dedi.