Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade ’estetiğim yok’ diyor ama değişimi ’bu neyin kerameti’ dedirtiyor ! Eski haliyle...

Güzelliğiyle herkesi kendisin hayran bırak Nesrin Cavadzade, sık sık geçirdiği değişimle gündeme geliyor. Daha önce "Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!" diyerek estetik iddialarını kati bir dille reddeden ve sonrasında eski fotoğraflarını yayınlayan Cavadzade, estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı bilinmez ama büyük bir değişim geçirdiği aşikar.