Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade 'estetiğim yok' diyor ama değişimi 'bu neyin kerameti' dedirtiyor ! Eski haliyle...
Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade'nin eski hali yine sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde güzelliğiyle baş döndüren Nesrin Cavadzade daha önce estetik iddiaları hakkında 'estetiğim yok' açıklamasını yapmıştı. İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin merak edilen estetikli ve estetiksiz halleri.
14.02.2022 14:37
- Son Güncelleme: 14.02.2022 14:37
Güzelliğiyle herkesi kendisin hayran bırak Nesrin Cavadzade, sık sık geçirdiği değişimle gündeme geliyor. Daha önce "Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!" diyerek estetik iddialarını kati bir dille reddeden ve sonrasında eski fotoğraflarını yayınlayan Cavadzade, estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı bilinmez ama büyük bir değişim geçirdiği aşikar.
Ancak kesin olan bir şey var ki, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğu işte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.