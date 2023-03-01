50 oyuncu arasında en popüler o seçildi! Türkiye’nin zirvesinde bakın kim var! Ne Serenay Sarıkaya ne Hande Erçel ne de Demet Özdemir...
50 oyuncu arasında en popüler o seçildi! IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Çöp Adam, Aile, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda, Yargı yıldızlarına fark atan birinci isim ise herkesi şaşkına çevirdi. Zirveye yerleşen oyuncu, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Esra Bilgiç, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz, Engin Akyürek, İlayda Alişan, Dilan Çiçek Deniz, Alperen Duymaz, Beren Saat gibi birçok meslektaşına fark attı. Bakın Türkiye'nin zirvesinde kim var...
01.03.2023 01:28 - Son Güncelleme: 01.03.2023 01:46