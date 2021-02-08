Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıp tutuşan Hülya sokakta...

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya'da görüntülendi. Yoldan geçen bebekli bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı.

08.02.2021 12:28 - Son Güncelleme: 08.02.2021 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





