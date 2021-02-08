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Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıp tutuşan Hülya sokakta...

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yüzü olduğu markanın reklam filmi çekimlerinden sonra Tarabya'da görüntülendi. Yoldan geçen bebekli bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı.

08.02.2021 12:28 - Son Güncelleme: 08.02.2021 12:40
Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıt tutuşan Hülya sokakta...

HÜLYA'DAN TORUN GÖNDERMESİ!

Tarabya'da görüntülenen Hülya Avşar, yoldan geçen çocuklu çiftin kendisini tanımasıyla renkli anlara imza attı. İkilinin, çocuğunu kucağına alan Avşar, "Bunu yiyeceğim" diyerek, bebeği sevdi.

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Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıt tutuşan Hülya sokakta...

Çocuğun annesi, "Allah size torun göstermeyi nasip etsin" sözlerine Avşar, "Amin" diyerek, kızı Zehra Çilingiroğlu'na mesaj gönderdi.

Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıt tutuşan Hülya sokakta...

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra'nın 23'üncü yaşını birlikte kutlamıştı. Kutlamaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Kaya da katılmıştı.

Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıt tutuşan Hülya sokakta...

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun 23'üncü yaş gününü ailece kutlayan ünlü oyuncu, "Onlar büyüsün biz de yaşımızı alalım. Kısmetlerinde ne varsa; evlenip, çocuk yapsınlar. Tadını çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya torun göndermesi! Bebek sevgisiyle yanıt tutuşan Hülya sokakta...

Hülya Avşar, geçtiğimiz aralık ayında Nişantaşı'nda görüntülendi.