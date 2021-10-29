Alişan ve eşi Buse Varol boşanıyor mu resmi açıklama geldi ’kendimi toparlamaya çalışıyorum!’ Buse Varol alıp başını gitmişti

"BU HABERLERLE UĞRAŞIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. O hastalık bizim başımızda geldi ve ben kardeşimi kaybettim. Hiçbir zaman geçmeyecek bir acı bu. Şimdi ailem için yaşıyorum, yeğenlerim için çalışıyorum" şeklinde konuştu.