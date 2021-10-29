Alişan ve eşi Buse Varol boşanıyor mu resmi açıklama geldi 'kendimi toparlamaya çalışıyorum!' Buse Varol alıp başını gitmişti
2018 yılında evlenen, Eliz ve Burak adından 2 çocukları olan Alişan ve eşi Buse Varol hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol evliliklerini sonlandırmak kararı almıştı. Buse Varol'un sonrasın yaptığı bir paylaşım da ortalığı karıştırmıştı. Kısa bir süre önce kardeşini kaybeden Alişan sonunda boşanacakları haberlerine bir açıklama getirdi. Alişan iddiaları ateş püskürdü. İşte haberin detayları...
29.10.2021 10:40
- Son Güncelleme: 29.10.2021 10:40
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı ile Buse Varol'un boşanacağı iddia edilmişti. Alişan, haklarında çıkan iddiaya ilk kez yanıt verdi.
Buse Varol'un yaptığı bu paylaşım da iddialardan sonra gelince ortalık iyiden iyiye karışmıştı. Konu hakkında Alişan'dan net bir açıklama geldi.
Ayrılık dedikodularını kesin bir dille yalanlayan Alişan, "25 senedir çok şey yaşadım. Başarılı olduğum, başarısız olduğum anlar oldu. Ben artık bambaşka bir adam oldum" dedi.