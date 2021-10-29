Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo yine ayrıldı Şeyma yine Acun Ilıcalı'nın kanatları altına girdi! Geçen sefer dolandırıcı çıkmıştı
Onca yatak pozuna, aşk sözlerine ve pozlarına rağmen Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi yine ayrıldı... Bundan aylar önce hamile olduğunu açıkladıktan sonra sevgilisi Meedo'yla ayrıldığını duyuran Şeyma Subaşı herkesi şaşırtmıştı. Ancak sonra çift yeniden barışmıştı. Tabi bu süre zarfından Meedo hakkında dolandırıcılık iddialarından, çalıntı araç iddialarına kadar pek çok haber basına yansımıştı. Şeyma ve Meedo cephesinden yine ayrılık haberi var. Mohammed Alsaloussi'yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleşti.
29.10.2021 09:45
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:45
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez ayrıldı! Mohammed Alsaloussi'yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleşti. İşte haberin detayları...
EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ
Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami'ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı.