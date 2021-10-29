Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo yine ayrıldı Şeyma yine Acun Ilıcalı’nın kanatları altına girdi! Geçen sefer dolandırıcı çıkmıştı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez ayrıldı! Mohammed Alsaloussi'yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleşti. İşte haberin detayları...