Alişan ve eşi Buse Varol arasında 'Hayri' girdi boşanacaklar deniyordu bu kez de... Durmuyor dedikodular
2018 yılında evlenen, Eliz ve Burak adından 2 çocukları olan Alişan ve eşi Buse Varol hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Önce Alişan'ın kardeşini kaybettiği haberiyle sonra da boşanmak haberleriyle gündeme gelen çift hakkında bu kez de bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Bu sefer ki haber krizin adı 'Camdaki Kız' krizi...
Son dönemde magazin gündemin kendilerine sık sık yer bulan bir çift Alişan ile Buse Varol. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından bir de boşanma haberleriyle boğuşan ünlü çift hakkında bu kez de Camdaki Kız iddiası ortaya atıldı.
Alişan'la evlenmeden önce son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buse Varol'un, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğini açıklamıştı.
'Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye' diyerek müjdeli haberi vermişti.
CAMDAKİ KIZ'A MI DAHİL OLUYOR?
Buse Varol'un Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği de konuşulanlar arasındaydı.