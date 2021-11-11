Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı geldi. Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor? 39 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ile 41 yaşındaki oyuncu Murat Boz aşk yaşadıkları iddiasıyla geçtiğimiz haftalarda magazinde yer almış ancak ikili bu iddiayı her seferinde yalanlamıştı. Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün Atlas Sineması'nda düzenlenen söyleşide kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Murat Boz hakkında Tuba Büyüküstün bakın neler söyledi...
11.11.2021 10:00
- Son Güncelleme: 11.11.2021 10:35
Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda düzenlenen "Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi" konulu söyleşiye katıldı.