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Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı geldi. Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor? 39 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ile 41 yaşındaki oyuncu Murat Boz aşk yaşadıkları iddiasıyla geçtiğimiz haftalarda magazinde yer almış ancak ikili bu iddiayı her seferinde yalanlamıştı. Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün Atlas Sineması'nda düzenlenen söyleşide kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Murat Boz hakkında Tuba Büyüküstün bakın neler söyledi...

11.11.2021 10:00 - Son Güncelleme: 11.11.2021 10:35
Tuba Büyüküstün’den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN MURAT BOZ İTİRAFI!

Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

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Tuba Büyüküstün’den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda düzenlenen "Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi" konulu söyleşiye katıldı.

Tuba Büyüküstün’den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi bir dansa benzetti:

"Yönetmenle ayrıştığın yerler varsa karşınızdakini ikna etmeniz gerekiyor. Bu bir süre sonra dansa dönüşüyor. Çok iyi giderse bir tango, doğru yönlendirilmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor."

Tuba Büyüküstün’den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

"AÇGÖZLÜYÜM"

Oyuncu, "Kıskandığınız projeler oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok kıskandığım yapılmış karakterler var. Ben oyuncuyum, açgözlüyüm."

Tuba Büyüküstün’den Murat Boz itirafı! Defalarca yan yana görüntü veren ikili aşk mı yaşıyor?

Büyüküstün, "Dijitalin sizin mesleğinize etkisi ne oldu?" sorusuna "Teknoloji özürlü, analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum" cevabını verdi.

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