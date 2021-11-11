Lady Gaga derin yırtmaçlı elbisesini sıyırdı bile isteye iç çamaşırını gösterdi! İşte galaya damga vuran Lady Gaga'nın o halleri...
Lady Gaga derin yırtmaçlı elbisesini sıyırdı iç çamaşırını bile isteye gösterdi! 'House of Gucci' (Gucci'nin Evi) adlı filmin galası dün akşam Londra'daki Odeon Sineması'nda yapıldı. Gecede, filmin başrolünde yer alan şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, mor renkli kıyafetiyle dikkat çekti. Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi. Galada ise derin yırtmaçlı elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren Lady Gaga'yı görenler şokta!
11.11.2021 09:47
- Son Güncelleme: 11.11.2021 09:47
Lady Gaga derin yırtmaçlı elbisesini sıyırdı iç çamaşırını bile isteye gösterdi! Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği 'House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) galası dün akşam Londra'da gerçekleşti. Odeon Sineması'nda düzenlenen etkinliğe filmin ana karakteri 'Patrizia Reggiani'yi canlandıran Gaga, kırmızı halı için mor renkli bir kıyafet giymeyi tercih etti.
ROL ARKADAŞIYLA POZ VERDİ
Lady Gaga, filmde 'Maurizio Gucci'yi canlandıran Adam Driver ile de fotoğraf çekildi.
Galaya 'House of Gucci'de rol alan Lady Gaga ve Adam Driver dışında; Jared Leto, Madalina Ghena, Camille Cotlin ve Jeremy Irons gibi isimler de katıldı.