Alişan ve Buse Varol ülkeyi terk etti! Biricik eşini de alıp gitti! Ayrılacakları iddia edilmişti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar

Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti Türkiye'yi terk etti. Ağabeyi'ni koronavirüsten dolayı kaybeden Alişan bir süredir kötü günler geçiriyor. 41 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın çocuklarına gözü gibi bakan Alişan'a sevenleri de 'Amca gibi amca' yorumları ile destek veriyor. Biricik eşinin de yardımıyla güçlükle ayakta duran Alişan, Buse Varol'u da alıp gitti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından da peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...