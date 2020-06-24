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Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Buse Arslan Akdeniz. Kuruluş Osman'ın Aygül'ü 27 yaşındaki Buse Arslan Akdeniz, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşini gözlerden uzak tutan hem de sık sık fotoğraf paylaşan Buse Arslan Akdeniz'in eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Buse Arslan Akdeniz'in eşi Kazım Akdeniz meğer başarılı bir iş insanı. İşte başta Buse Arslan Akdeniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

24.06.2020 16:53 - Son Güncelleme: 24.06.2020 16:53
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

Hem oyunculuğu hem güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan tüm dikkatleri üzerine topluyor. 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu sosyal medyada adeta bambaşka biri gibi.

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Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

100 bini aşkın takipçisi bulunan Buse Arslan Akdeniz'in paylaşımları da yine binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özel hayatı da yakın mercak altına alınan Buse Arslan hakkında en çok merak edilen ise eşi olduç

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

2016 yılında dünyaevine giren Buse Arslan'ın eşi Kazım Akdeniz bakın kimmiş. İşte başta Buse Arslan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...
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