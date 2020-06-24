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Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz sosyal medyayı sallıyor! Buse Arslan'ın eşi...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Buse Arslan Akdeniz. Kuruluş Osman'ın Aygül'ü 27 yaşındaki Buse Arslan Akdeniz, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşini gözlerden uzak tutan hem de sık sık fotoğraf paylaşan Buse Arslan Akdeniz'in eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Buse Arslan Akdeniz'in eşi Kazım Akdeniz meğer başarılı bir iş insanı. İşte başta Buse Arslan Akdeniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

24.06.2020 16:53 - Son Güncelleme: 24.06.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





