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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in büyük aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aşk pozları ortalığı salladı

Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Yeşim karakterini canlandıran Asena Girişken, hem performansı hem güzelliğiyle beğeni topladı. Ünlü oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu. Girişken'in Kardeşlerim'in yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şoke oldu. Ünlü çiftin aşk pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte Asena Girişken'in sır gibi sakladığı oyuncu sevgilisi...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:04
Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in büyük aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aşk pozları ortalığı salladı 1

Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak dizisinde Yeşim karakterini canlandıran Asena Girişken, hem performansı hem güzelliğiyle beğeni topladı. Ünlü oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in büyük aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aşk pozları ortalığı salladı 2

Girişken'in Kardeşlerim'in yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şoke oldu. Ünlü çiftin aşk pozları ise sosyal medyayı salladı.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in büyük aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aşk pozları ortalığı salladı 3

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan aşk pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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