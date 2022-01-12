Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı
Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü türkücü Alişan, "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" ifadelerinin ardından gündem olmuştu. Bir kesimin tepkisini çeken Alişan, sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi yeni bir açıklama Buse Varol'dan geldi. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Varol, 'hiç öpüşme sahnesi yaşamadım ve yaşamayı tercih etmedim' dedi. Boşanma haberleri hakkında da konuşan ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Alişan sayesinde zengin oldu" yorumunun hatırlatılması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
12.01.2022 19:42
- Son Güncelleme: 12.01.2022 19:42
Türkücü Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de Şubat 2021'de dünyaya gelmişti.
Son dönemde 'ayrılık' haberleriyle konuşulan ikiliden Buse Varol, dün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.