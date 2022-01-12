Vav TV İzle
Haberler Magazin Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü türkücü Alişan, "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" ifadelerinin ardından gündem olmuştu. Bir kesimin tepkisini çeken Alişan, sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi yeni bir açıklama Buse Varol'dan geldi. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Varol, 'hiç öpüşme sahnesi yaşamadım ve yaşamayı tercih etmedim' dedi. Boşanma haberleri hakkında da konuşan ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Alişan sayesinde zengin oldu" yorumunun hatırlatılması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

12.01.2022 19:42 - Son Güncelleme: 12.01.2022 19:42
Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Türkücü Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de Şubat 2021'de dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Son dönemde 'ayrılık' haberleriyle konuşulan ikiliden Buse Varol, dün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.

Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Varol, boşanma haberlerine şöyle karşılık verdi: "Neden çıktığını bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli 'boşanıyorlar' gibi saçma sapan iddialar. Bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok.

Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Bir sürü kötü şey yaşadık ve iyileşmeye çalıştığımız bir zaman. İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum"

Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Oyuncu, "Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İlla ki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA