Alişan ‘Öpüşseydi benim karım olamazdı’ demişti! Buse Varol suskunluğunu bozdu ‘Alişan sayesinde zengin oldu’ diyenlerde nasibini aldı

Oyuncu, "Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İlla ki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum" ifadelerini kullandı.