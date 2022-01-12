Lerzan Mutlu’nun güzeller güzeli annesine bakın gören dilini ısırdı! Reyhan Mutlu’yu herkes ablası sandı kendine hayran bıraktı
Lerzan Mutlu'nun güzeller güzeli annesine bakın gören dilini ısırdı! Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Akalın ile ilgili yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Akalın hakkında yaptığı sert açıklamayla kısa sürede gündem olan Mutlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Mutlu'nun annesiyle yaptığı paylaşımları görünce ise şaştı kaldı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan anne Reyhan Mutlu için 'Ablası sandım', 'Bu ne güzellik!', 'Kızını gölgede bırakmış' yorumları yapıldı. İşte Lerzan Mutlu'nun güzeller güzeli annesi...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'nda moda tasarımcısı arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile görüntülendi. Popçu, son dönemde magazin gündemini meşgul eden olaylara dair konuştu. Demet Akalın'a bir dönem yakın arkadaşı olan Lerzan Mutlu'dan tepki geldi.
Daha önce arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası hakkında "Tarafları uyarmıştım" diyen 49 yaşındaki şarkıcı, "Gülşah bana dava açacakmış. Ne için mahkemeye verileceğim? 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü?" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın'ın bu sözleri, bir dönem yakın arkadaşı olan Lerzan Mutlu'yu sinirlendirdi. 44 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:
"Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor"
Lerzan Mutlu'nun Demet Akalın ile ilgili yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Akalın hakkında yaptığı sert açıklamayla kısa sürede gündem olan Mutlu'nun hayatı da merak konusu oldu.