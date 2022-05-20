Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner'den “prenses gibi" paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...
İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, sırt dekolteli sarı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Prenses gibi" notunu ekleyen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
20.05.2022 18:08 - Son Güncelleme: 20.05.2022 18:15
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.