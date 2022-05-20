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Haberler Magazin Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner'den “prenses gibi" paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner'den “prenses gibi" paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, sırt dekolteli sarı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Prenses gibi" notunu ekleyen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

20.05.2022 18:08 - Son Güncelleme: 20.05.2022 18:15
Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’den “prenses gibi paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’den “prenses gibi paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle adından söz ettiren Güner, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’den “prenses gibi paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sırt dekolteli sarı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’den “prenses gibi paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’den “prenses gibi paylaşım! Ortalık alev aldı! İsmail Demirci’nin biricik partneriydi...

Paylaşımının altına "Prenses gibi" notunu ekleyen Güner'e takipçileri, "En güzel prenses", "Sarı sana çok yakışıyor", "Göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu.

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