Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızları ile paylaştı! O detay dikkat çekti: “Arkadan hareket çekti bize” Amca-yeğen önde poz verirken...
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle vefat etmesinin ardından zor günler geçiren Alişan, bu süreçte yeğenlerine daha fazla vakit ayırarak yaralarını sarmaya çalıştı. Kardeşinin kaybından sonra yeğenlerine babalık yapan ve her fırsatta onlarla bir araya gelen Alişan, son paylaşımında yeğenleriyle geçirdiği keyifli anlara yer verdi. Eyşan ile Ceylan verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Alişan'ın paylaştığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti. Alişan'ın "Arkadan hareket çekti bize" sözleri ise takipçilerini gülümsetti. İşte Alişan'ın yeğenleriyle yaptığı o paylaşım...
26.09.2022 20:04 - Son Güncelleme: 26.09.2022 20:04
Ünlü türkücü Alişan'ın menajerliğini de üstlenen kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Tektaş'ın acı haberiyle adeta sarsılan Alişan, kardeşinin emanetleri Eyşan ile Ceylan'a sahip çıkarak bu zor süreçte bir an olsun yalnız bırakmadı.
Kardeşinin kaybından sonra yeğenlerine babalık yapan Alişan, sosyal medya paylaşımlarında da yeğenlerine sık sık yer verdi.